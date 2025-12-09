Мобілізацію підсилять радикально - 30 тисяч на місяць не вистачає

Щомісяця в Україні в ряди ЗСУ мобілізують близько 30 тисяч осіб, проте цієї кількості недостатньо для покриття потреб фронту, заявив секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Роман Костенко.

За його словами, дефіцит військовослужбовців став актуальною проблемою, про яку відкрито говорять, але для її вирішення необхідно змінити підхід до мобілізації та підвищити її ефективність. "Ту мобілізацію, яку ми зараз проводимо, вона покриває лише 50% потреб. Навіть при тих 30 тисячах, про які ми говоримо. Це цифри, які задовольняють близько половини потреб за чисельністю. А от за якістю цей відсоток ще нижчий", – зазначив Костенко.

Депутат підкреслив, що 30 тисяч осіб у 2025 році – це не ті ж 20 тисяч, що були у 2023-му. "Це абсолютно різні люди за якістю. Поточний процес призову не гарантує високі моральні стандарти в армії", – додав він.

Щоб покращити ситуацію, народний депутат вважає, що процес мобілізації та її якості має очолити президент як Верховний головнокомандувач. Однак, за словами Костенка, глава держави уникає цієї непопулярної теми. "Я не чув від нього жодної заяви про мобілізацію за всю війну. І коли Верховний головнокомандувач відвідує фронт, спілкується з бійцями, але при цьому не закликає націю до мобілізації, це виглядає однобоко", – наголосив депутат.

Костенко додав, що у процес повинні бути залучені всі гілки влади – від уряду до президента. "Мобілізація потребує непопулярних рішень. Спроби перекласти це на Верховну Раду або ТЦК, які виконують свої завдання, проблему не вирішать", – підкреслив він.

