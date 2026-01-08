Між страхом і надією: кубинці сподіваються на кінець диктатури після удару по Мадуро

Після викрадення американцями венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро уряд Куби посилив заходи безпеки на острові. Пересічні кубинці теж налякані, проте серед них багато тих, хто сподівається на повалення комуністичного режиму та зміни в країні, повідомляє Bloomberg.

Під час блискавичного рейду в Каракасі американські сили вбили понад три десятки кубинських військових, які забезпечували охорону та військову розвідку венесуельського уряду. За це Венесуела постачала Кубі паливо за зниженою ціною, частина якого використовувалася для виробництва електроенергії на острові. Легкість, з якою США провели спецоперацію без жодних втрат, приголомшила кубинців та підірвала їхню віру у здатність режиму захистити себе від іноземного вторгнення. Додатково ситуацію загострив держсекретар США Марко Рубіо, який заявив, що кубинським чиновникам настав час почати нервувати.

За даними Bloomberg, у великих містах Куби зросла присутність поліції та військових, а загальна атмосфера на вулицях стала напруженою. Пересічні кубинці повідомляють, що, хоча люди налякані, вони сповнені надії на зміни. Так, 47-річний Таймір Гарсія, противник комуністичного режиму, зазначив, що люди задаються питанням, чи стане Куба вільною.

Все це відбувається на тлі серйозної економічної кризи, найгіршої з часів розпаду СРСР, коли Куба втратила свого головного спонсора. Ситуація може погіршитися, якщо Венесуела остаточно припинить постачання палива. За словами кубинця Еміліо, "ми вже живемо в темряві, але та невелика кількість електроенергії, яку ми маємо, надходить із венесуельської нафти".

Президент Куби Мігель Діас-Канель закликав громадян захищати революцію «своїм життям», проте більшість кубинців більше зосереджені на повсякденному виживанні. Кубинка Марта Васкес наголосила: "Тут нічого не працює – ні освітлення, ні лікарні, ні школи, ні транспорт. Усі хочуть, щоб щось змінилося".

Раніше ForUa повідомляло, що продемонструвала Україні та світу операція США у Венесуелі.