США радять авіакомпаніям бути обережними над Мексикою та країнами Центральної Америки через можливі військові дії

Федеральна авіаційна адміністрація США попередила авіакомпанії, що виконують рейси над Центральною Америкою та окремими районами Південної Америки, про можливі військові дії та перешкоджання роботі GPS-навігації. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на FAA.

Попередження стосується повітряного простору над Мексикою, країнами Центральної Америки, Еквадором, Колумбією, а також східною частиною Тихого океану. Воно набуло чинності 16 січня і діятиме щонайменше 60 днів.

У FAA зазначають, що бойові дії та збої навігаційних систем можуть становити загрозу для цивільної авіації на всіх етапах польоту — від зльоту до посадки. Авіакомпаніям рекомендують стежити за оновленнями, враховувати можливі зміни маршрутів і вживати додаткових заходів безпеки для пасажирів.

У Мексиці заявили, що попередження має запобіжний характер і не передбачає обмежень для національного повітряного простору чи місцевих авіакомпаній. За словами мексиканської влади, повідомлення адресоване виключно американським операторам, а авіаційні перевезення в країні тривають у звичному режимі.

Застереження FAA з’явилося на тлі загострення безпекової ситуації в регіоні після операції США проти Венесуели та затримання її лідера Ніколаса Мадуро, що призвело до зростання напруженості у відносинах із низкою регіональних урядів.

Раніше Дональд Трамп оголосив про розгортання американських військових сил у південній частині Карибського басейну та не відкинув можливість нових воєнних дій проти наркокартелів у Мексиці й Колумбії. В одному з коментарів він заявив щодо Колумбії, що «йому це подобається», а Кубі порадив «укласти угоду, поки не пізно».

Аналітики зазначають, що нові попередження можуть змусити авіакомпанії коригувати маршрути або уникати окремих зон повітряного простору, що потенційно призведе до затримок рейсів, зростання витрат і змін у міжнародних розкладах.