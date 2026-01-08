На Донбасі з’явилися нові багаторівневі лінії оборони

На сході України сформовано багаторівневу лінію оборони, яка має стримати подальше просування російських військ і захистити ще не окуповані міста Донбасу. За останні місяці українська армія значно посилила фортифікаційні рубежі, створивши протяжну систему інженерних споруд, розраховану на відбиття масштабних наступальних дій. Ці лінії вже називають ключовим фактором стримування ворога на одній із найскладніших ділянок фронту.

Зміцнення включає оборонні лінії завширшки до 200 метрів із кількома поясами колючого і протипіхотного дроту, протитанковими ровами глибиною близько двох метрів та завширшки до трьох метрів, а також земляними насипами, повідомляє The Economist. На окремих ділянках обладнано додаткові рови, бетонні "зуби дракона" і мінні поля. За даними видання, викопана земля слугує оборонним валом, далі йдуть другий протитанковий рів і ще один вал, а потім ще один пояс дроту. У деяких місцях передбачено третій рів із бетонними пастками та мінами.

Командир батальйону безпілотників 44-ї механізованої бригади В’ячеслав Шутенко зазначив, що райони укріплень перебувають під постійним наглядом дронів, що значно ускладнює будь-які спроби прориву з боку РФ. За його оцінкою, з подібними рубежами ситуація у 2022 році могла б розвиватися зовсім інакше, на користь України.

Журналісти зазначають, що доля цих укріплень багато в чому залежить від умов можливої мирної угоди. Москва наполягає на контролі над частиною Донецької області, яку не змогла захопити військовим шляхом. Один із обговорюваних сценаріїв передбачає надання регіону статусу "нейтральної демілітаризованої буферної зони" і "вільної економічної зони", параметри якої наразі не визначені. В Україні такі ідеї сприймають як ризик, що може дозволити РФ обійти оборону.

Попри укріплення, тиск на фронті зберігається: значну частину Покровська втрачено, а оборонні елементи вже з’являються на вулицях Костянтинівки. У разі падіння цього міста під загрозою опиняться Дружківка, Краматорськ і Слов’янськ. Найближчі позиції противника розташовані всього за 17 км від Краматорська, який дедалі частіше піддається атакам дронів і ракет.

