Російських прапорів на Олімпіаді в Мілані не буде - МОК

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заборонив використання російського прапора та будь-якої символіки РФ на зимових Олімпійських іграх‑2026. Заборона стосується як спортсменів, так і вболівальників, а також будь-яких атрибутів, які можуть асоціюватися з Росією.

МОК підтвердив, що будь-які спроби використання російської символіки на території ігор можуть призвести до видалення з арени. Рішення стосується не лише офіційних представників, а й глядачів — жодних прапорів, банерів чи інших елементів, пов’язаних з РФ, на трибунах не буде.

«МОК зберігає нейтральність, але водночас дотримується міжнародних санкцій і заходів безпеки. Ми не допустимо пропагандистської присутності Росії на Іграх-2026», — йдеться у коментарі комітету. Таким чином, Ігри-2026 стануть одним із найбільш суворих прикладів ізоляції Росії у міжнародному спорті після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Ігри відбудуться з 6 до 22 лютого 2026 року в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо (Італія).

Як повідомляло раніше ForUa, скелетоніст Владислав Гераскевич стане прапороносцем України на церемонії відкриття.