Рютте підтвердив готовність Гренландії до розміщення додаткових американських військ

Генсек НАТО Марк Рютте підтвердив готовність Гренландії до розширення військової присутності США на своїй території. За словами очільника Альянсу, наразі тривають активні переговори щодо залучення додаткового контингенту, а правова база для такого кроку вже частково сформована існуючими угодами. Про це повідомив Марк Рютте у коментарі для телеканалу CNN.

Генсек наголосив, що питання розміщення додаткових американських військ на острові є предметом відкритого діалогу, і наразі в межах НАТО не вбачають жодних проблем із реалізацією такого сценарію. Ця заява пролунала на тлі суттєвого загострення риторики Вашингтона щодо Гренландії.