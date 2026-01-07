Союзники Данії в ЄС обговорюють колективні кроки у разі дій США щодо Гренландії

Європейські союзники, зокрема Франція та Німеччина, розпочали координацію спільних дій на випадок можливих кроків США щодо Гренландії після заяв президента Дональда Трампа про наміри отримати контроль над островом.

Про це повідомляє Reuters.

За даними агентства, європейські країни працюють над узгодженим планом реагування у разі, якщо Вашингтон спробує реалізувати озвучені заяви. Уряди Франції та Німеччини наголошують на необхідності колективних дій разом з іншими європейськими партнерами та Данією, до складу якої входить автономна Гренландія.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро повідомив, що питання Гренландії планують обговорити на зустрічі глав МЗС Франції, Німеччини та Польщі. За його словами, Париж виступає за єдину відповідь Європи. Аналогічну позицію озвучили й у Берліні, зазначивши, що Німеччина тісно координує дії з Данією та іншими європейськими державами.

Лідери провідних європейських країн і Канади цього тижня публічно висловили підтримку Гренландії, підкресливши, що острів належить його народу. Ці заяви пролунали на тлі чергових слів Трампа про бажання США отримати контроль над стратегічно важливою територією.

В інтерв’ю The Atlantic, опублікованому 4 січня, президент США заявив, що Сполученим Штатам «справді потрібна Гренландія», пояснивши це міркуваннями національної безпеки та оборони.

Ці слова пролунали наступного дня після його заяв щодо Венесуели, в яких Трамп оголосив про нібито захоплення президента Ніколаса Мадуро та намір Вашингтона керувати країною. Така риторика викликала занепокоєння в Данії через можливі паралелі з ситуацією навколо Гренландії. Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен наголосила, що подібні заяви з боку союзника є неприйнятними.

Прем’єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен також різко розкритикував слова президента США, заявивши, що пов’язування Гренландії з військовими сценаріями та прикладом Венесуели є не лише хибним, а й проявом неповаги.

Німеччина, Франція, Велика Британія, Польща, Італія, Іспанія та Данія після нових заяв Трампа оприлюднили спільну заяву щодо Гренландії. Країни наголосили, що безпека в регіоні має забезпечуватися колективно в межах НАТО, членом якого є і США.