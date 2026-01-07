Чехія висунула умови для продовження «снарядної» ініціативи

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш після зустрічі "коаліції рішучих" у Парижі заявив, що ініціатива з постачання боєприпасів для України може бути продовжена лише за умови фінансування з боку інших країн. За його словами, Чеська Республіка й надалі виконуватиме роль координатора проєкту, не залучаючи кошти власних громадян. "Ініціатива має бути прозорою і вільною від корупції", – наголосив прем’єр.

Бабіш зазначив, що остаточні деталі продовження ініціативи будуть обговорені на засіданні Ради національної безпеки, проте загальне рішення вже ухвалене, йдеться в офіційному повідомленні уряду Чеської Республіки за підсумками переговорів. Він додав, що раніше висловлював критичну позицію щодо проєкту, однак зараз підтримує його реалізацію на ширшому міжнародному рівні.

Під час саміту у Парижі Бабіш відзначив важливу участь делегації США, а також дискусії щодо гарантій безпеки після завершення бойових дій в Україні. При цьому він підкреслив, що Чехія, як і низка інших держав, не планує відправляти свої війська в межах майбутньої миротворчої місії. На думку прем’єра, значна частина гарантій безпеки має покладатися на Сполучені Штати, що є необхідною умовою для досягнення тривалого миру.

