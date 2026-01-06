У Норвегії виявили російських шпигунів, які працювали під виглядом туристів та рибалок

У прикордонних районах Норвегії зафіксовано значне зростання активності російських розвідників. Про це повідомляє шведське видання SVT з посиланням на заяву командира Дивізії Фіннмарк Джона Олава Фуглема.

За словами військового, російські агенти намагаються проникнути у стратегічно важливе портове місто Кіркенес, розташоване на півночі країни неподалік кордону з рф. Основна мета таких дій — шпигунство та збір конфіденційної інформації в межах гібридної війни, яку веде росія.

Місцеві мешканці дедалі частіше помічають підозрілих осіб із нетиповим для регіону діалектом. Ці люди фотографують об’єкти інфраструктури, перебувають у заборонених зонах або поблизу критично важливих об’єктів, видаючи себе за звичайних мандрівників чи рибалок.

Через зростання загрози Норвегія активно посилює оборонні спроможності на півночі. Зокрема, у серпні минулого року була створена Дивізія Фіннмарк. Це частина масштабної стратегії країни, яка передбачає подвоєння військової присутності біля кордону з росією до 2032 року.