ЦРУ спростувало заяви Кремля про атаку України на Путіна

Представники Ради національної безпеки США заявили, що Україна не здійснювала ударів дронами ані по президенту Росії Володимиру Путіну, ані по будь-якій з його резиденцій, повідомляє The Wall Street Journal.

За словами американського чиновника, ознайомленого з розвідувальними даними, такий висновок підтверджується оцінкою ЦРУ, згідно з якою Україна не планувала й не здійснювала атак, спрямованих безпосередньо проти Путіна.

Водночас співрозмовник видання зазначив, що Київ справді мав на меті завдати удару по військовій цілі, по якій українські сили вже били раніше. Цей об’єкт розташований у тому ж районі, що й заміська резиденція Путіна, однак не в безпосередній близькості до неї.

Таким чином, американська розвідка не підтверджує заяви Кремля про нібито спробу України атакувати главу РФ.

Як повідомляло раніше ForUa, Кремль стверджує, що ЗСУ атакували резиденцію Путіна через оголошення Києвом нових ударів.