У Литві перевіряють заяви російського опозиціонера про українських військових-нацистів

Департамент державної безпеки Литви (VSD) відреагував на висловлювання російського опозиційного діяча Леоніда Волкова, який проживає в країні та публічно назвав українських військових і посадовців «нацистами».

Як повідомляє Delfi, у вівторок, 6 січня, Міграційна служба Литви звернулася до VSD з проханням надати оцінку заявам іноземця, що з’явилися у відкритому доступі, та перевірити їх на предмет можливої загрози державній безпеці.

У Департаменті держбезпеки наголосили, що подібна риторика може бути використана режимами, ворожими до Литви та України, у пропагандистських цілях.

Йдеться про оприлюднене листування між Волковим і представницею Російського добровольчого корпусу у складі ЗСУ. У ньому Волков зневажливо висловлювався про командира корпусу Дениса Капустіна та писав про його «смерть», заявивши, що «денацифікація справді відбулася». Крім того, він образливо охарактеризував очільника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова.

Після публікації цього листування Волков вибачився, назвавши свої слова «емоційними та різкими», і повторив, що засуджує неонацистів.