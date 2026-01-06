﻿
Столиця

Пів мільйона «на повітря»: посадовця «Київзеленбуду» підозрюють у розтраті під час ремонту парку

Столична прокуратура викрила чергову схему розкрадання бюджетних коштів на благоустрої міста. Цього разу в центрі корупційного скандалу опинився капітальний ремонт парку на Дніпровській набережній (район затоки Берковщина).

Схема «золотих» будматеріалів

За даними слідства, у березні 2023 року КО «Київзеленбуд» уклало договір із приватним підрядником на оновлення зони відпочинку в Дарницькому районі. Однак замість ефективного використання податків киян, реалізація проєкту супроводжувалася суттєвими переплатами.

Експертиза встановила, що вартість окремих будівельних матеріалів була безпідставно завищена. У результаті таких «помилок» у звітності бюджет Києва втратив понад 550 тисяч гривень.

Офіційні підозри та наслідки

Підозру у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України) повідомлено заступнику начальника одного з управлінь КО «Київзеленбуд». Саме його дії — або їх відсутність у частині контролю за закупівлями — призвели до тяжких наслідків для міської казни.

Що загрожує посадовцю:

  • Позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.

  • Позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

  • Можливий штраф як додаткове покарання.

Наразі правоохоронці продовжують слідство, щоб встановити, чи був цей епізод поодиноким випадком, чи частиною системної корупції в структурі комунального об'єднання.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

розкрадання коштівКиївзеленбудремонт парку
