Ексзаступника міністра енергетики та т.в.о. віце-президента Енергоатома затримано: підозра у розкраданні 18,6 млн грн

Київська міська прокуратура спільно з Головним управлінням СБУ в місті Києві та Київській області затримали колишнього т.в.о. першого віце-президента ДП НАЕК Енергоатом. Затриманий, яким, за даними джерел РБК-Україна, є Юрій Шейко, також обіймав посаду колишнього першого заступника міністра енергетики України.

Йому готується повідомлення про підозру за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України. Йдеться про заволодіння чужим майном, вчинене в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб.

Слідство встановило, що маніпуляції відбулися під час укладення договору обов’язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду, який є критично важливим для ядерної безпеки країни.

Посадовець, перебуваючи на посаді т.в.о. першого віце-президента Енергоатома, 1 серпня 2022 року уклав договір страхування з ПАТ Просто-Страхування на суму 105,642 млн грн.

Уже через 12 днів, 12 серпня 2022 року, він підписав додаткову угоду, без економічних обґрунтувань, яка підвищила суму договору до 130,925 млн грн. Посадовець посилався на нібито рішення німецького перестраховщика ЯСП.

Факт штучного завищення вартості послуг підтвердили внутрішні перевірки, документальні ревізії та судово-економічна експертиза. Встановлено, що вартість була завищена на 18,6 млн грн, і саме ця сума була виведена зі стратегічного державного підприємства.

Питання національної безпеки

Під час вивчення структури власності ПАТ Просто-Страхування слідство виявило ланцюг афілійованих компаній, що веде до російського фінансового сектору.

Слідством встановлено, що основним власником Просто-Страхування є кіпрська компанія LAVIDIA LIMITED з майже 100% у статутному капіталі. Через ланцюг пов’язаних компаній-прокладок, слідство вийшло на громадянина Вірменії, який контролював частину операцій, та на дочірнє підприємство Р-Інтер (раніше РЕСО-Інтер).

Усе це, за даними слідства, в підсумку веде до російського холдингу РЕСО, кінцевими бенефіціарами якого є громадяни російської федерації. Крім того, ПАТ Життя та Пенсія, яке також фігурує у схемі, має серед акціонерів громадянина РФ – президента російської Холдингової компанії РЕСО.

Слідство наголошує, що це класична схема приховування кінцевих бенефіціарів через іноземні юрисдикції, і в умовах війни будь-які приховані зв’язки з російським капіталом у стратегічно важливих сферах є особливо небезпечними.

Наразі щодо затриманого готуються документи для обрання запобіжного заходу.