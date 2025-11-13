Справа на 40 млн: організована група незаконно відчужила 50% київського підприємства

У Києві детективи БЕБ завершили розслідування стосовно діяльності організованої групи, яка незаконно заволоділа майном компанії. Збитки, завдані потерпілому, становлять майже 40 млн гривень.

Слідство встановило, що фігуранти незаконно відчужили 50% частки у статутному капіталі товариства. Ця частка належала одному зі співзасновників.

Попередньо, у злочинній схемі брали участь директор, а також інший співвласник підприємства.

Група осіб підробила документи. Вони створили вигляд нібито добровільного виходу потерпілого зі складу товариства. Насправді ж, потерпілий не підписував жодних паперів. Він мав фінансовий конфлікт із партнером.

У результаті незаконного переоформлення інший співвласник отримав повний контроль над компанією.

В межах цього кримінального провадження підозру оголошено чотирьом особам. Їм інкримінують протиправне заволодіння майном, вчинення злочину організованою групою, а також підроблення документів.

Матеріали щодо одного з підозрюваних вже направлено до суду. Досудове розслідування стосовно інших трьох осіб завершено. Зараз стороні захисту надано доступ до ознайомлення з матеріалами справи.

Для відшкодування збитків та забезпечення провадження арештовано все рухоме й нерухоме майно підозрюваних. Також накладено арешт на кошти, сума яких перевищує 30 мільйонів гривень.