Війська для України: союзники в Парижі переходять від слів до паперу

У Парижі відбудеться саміт так званої «Коаліції охочих», на якому союзники України обговорять можливу присутність багатонаціональних сил на українській території, а також надання Києву письмових гарантій безпеки. Про це повідомляє Reuters.

У зустрічі очікується участь понад 27 світових лідерів, а також американських переговорників. До саміту долучиться і президент України Володимир Зеленський.

За даними агентства, головна мета зустрічі — заспокоїти українську сторону та створити політичну й безпекову основу для подальших рішень у разі можливої паузи в бойових діях.

Ключовою темою саміту стане обговорення створення багатонаціональних сил для України у випадку припинення вогню. Йдеться про контингент, який діятиме у координації з Києвом та за підтримки Сполучених Штатів. Окрім цього, союзники планують узгодити ширший пакет гарантій безпеки, які автоматично набуватимуть чинності у разі нового нападу Росії на Україну.

Reuters зазначає, що військові посадовці, зокрема начальник Генерального штабу України, вже прибули до Парижа. Їхнє завдання — зафіксувати конкретні військові зобов’язання союзників у письмовій формі, адже раніше такі гарантії залишалися декларативними та недостатньо чіткими.