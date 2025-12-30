﻿
Проти СЗЧ: Міноборони запускає систему тотального контролю мобілізованих

Міністерство оборони України запровадило цифрову платформу «Чекін мобілізованого», яка дозволяє відстежувати шлях військовозобов’язаного від моменту отримання повістки до прибуття у військову частину. Нова система фіксує ключові етапи пересування мобілізованих і дає змогу контролювати виконання мобілізаційних процедур у режимі реального часу.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що цифровізація процесів мобілізації є важливою складовою посилення дисципліни та прозорості. «Ми послідовно цифровізуємо всі ключові державні процеси. Це дозволяє мінімізувати зловживання, посилити контроль і забезпечити чітке виконання мобілізаційних рішень», — наголосив Шмигаль.

У Міноборони пояснюють, що одна з цілей впровадження платформи — зменшення кількості випадків самовільного залишення військових частин, а також уникнення втрат мобілізованих на етапі доставки до місць служби.

Як повідомляло раніше ForUa, мобілізацію підсилять радикально - 30 тисяч на місяць не вистачає.

 

 

 

 

 

 

