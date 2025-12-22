﻿
Надзвичайні події

Добрі дрони запалили трубопровід, два судна і два причали на Тамані

У селищі Волна на Таманському півострові в Краснодарському краї Росії сталися масштабні пожежі після атаки безпілотників. За повідомленням оперативного штабу регіону, пошкодження отримали:

- трубопровід на одному з терміналів порту;

- два причали;

- два судна.

Інцидент стався у ніч на 22 грудня. Поруч розташований нафтовий комплекс «Таманьнефтегаз». Об’єкти знаходяться приблизно за 270 км від зони бойових дій в Україні.

Всіх членів екіпажів кораблів евакуювали, серед співробітників на березі нібито постраждалих немає.

За даними оперштабу, площа пожежі склала від 1000 до 1500 м², наразі вогонь продовжують гасити. Раніше повідомлялося про загорання на площі 100 м² на місці влучання по трубопроводу в морському терміналі.

Як повідомляло раніше ForUa, добрі дрони спалили хімгігант РФ, що постачає компоненти для вибухівки.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

добрі дрониТаманьТаманьнефтегазвраження трубопроводупожежі в порту
