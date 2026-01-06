Добрі дрони атакували РФ: вибухи, пожежі та «вогняні кулі» в небі

У ніч на 6 січня низка російських регіонів зазнала атак невідомих дронів. Під удар потрапили щонайменше Пенза, Усмань, Ленінградська область, Стерлітамак і Тверь, повідомляють російські Telegram-канали.

Пенза

Першим під удар потрапило місто Пенза. Близько 2 години ночі за місцевим часом вони почули 5–7 вибухів та бачили яскраві спалахи в небі, перед якими пролітали дрони. Очевидці повідомляли про стрілянину, роботу протиповітряної оборони, гуркіт, схожий на рух безпілотників, спалахи у небі та «вогняні кулі». Один із жителів розповів: «Я бачив, як бахнуло. Там така типу вогняна куля у небі з’явилася».

У соцмережах з’явилися кадри пожежі. Попередньо повідомлялося, що під удар потрапив підшипниковий завод, проте деякі OSINT-канали стверджують, що уражено завод ПАТ «Биосинтез», один із найбільших виробників ліків у РФ. Офіційних підтверджень наразі немає. Місцевий аеропорт був закритий на виліт та прийом рейсів.

Липецька та Ленінградська області

Ближче до 3 години ночі за Києвом у соцмережах з’явилися кадри великої заграви у небі. Невідомі дрони нібито атакували НПЗ в Усмані Липецької області, де почалася пожежа.

У Ленінградській області пропагандистські канали повідомляють про придушення безпілотника засобами РЕБ. Уламки дрону впали поблизу села Бережки, зокрема на території компресорної станції. Постраждалих та загроз пожежі, за даними рашистів, немає.

Стерлітамак і Твер

Також вибухи зафіксовано у Стерлітамаку (республіка Башкортостан). Характер ураження та цілі атакованого об’єкта поки невідомі.

У Твері оприлюднено кадри, де дрон нібито влучив у житловий будинок. Зазначається, що це могло бути через не зовсім вдало спрацьовану ППО або РЕБ, через що дрон або його уламки приземлилися на будівлі.

Офіційних коментарів російської влади щодо цих інцидентів наразі немає.

