Інформаційний зсув: звідки українці найчастіше дізнаються новини

Соціальна мережа Telegram є основним джерелом новин та інформації для більшості українців. Згідно з опитуванням міжнародної дослідницької компанії Ipsos, Telegram як головне джерело новин назвали 62% респондентів. Найвищі показники зафіксовані серед молодших вікових груп:

- серед українців віком 18–24 роки Telegram використовують 84%,

- у групі 25–34 роки — 87%,

- серед 35–44-річних — 79%,

- серед 45–54-річних — 74%.

- серед 55–64-річних — 51%,

- серед респондентів віком від 65 років — 30%.

На другому місці серед джерел інформації перебуває телебачення, яке використовують 49% опитаних. При цьому телебачення залишається домінуючим джерелом новин для старших українців: його назвали 54% респондентів віком 55–64 роки та 76% — старших 65 років. Серед молоді ж телебачення суттєво поступається: лише 23% у віковій групі 18–24 роки отримують з нього новини.

Третє місце посідає платформа YouTube — її назвали джерелом новин 46% респондентів, майже рівномірно в усіх вікових категоріях. Далі йде особисте спілкування, яке використовують 38% опитаних. Соціальна мережа Facebook посіла п’яте місце з показником 34%.

TikTok як джерело новин використовують 23% респондентів, переважно молодші вікові групи. Соціальну мережу X (колишній Twitter) назвали лише 6% опитаних, із суттєвим переважанням молоді.

Радіо залишається джерелом новин для 18% українців, друковані ЗМІ — для 11%, причому обидва канали значно популярніші серед старшої аудиторії.

Окремо в дослідженні оцінювався рівень довіри до джерел інформації про потенційних кандидатів на виборах. Найбільшу довіру респонденти висловили особистому спілкуванню (40%), Telegram (38%), YouTube (35%) та телебаченню (28%). Найнижчий рівень довіри зафіксовано до соціальних мереж TikTok та X.

