﻿
Полiтика

"Чистої популярності": Зеленський має найвищий рейтинг серед 25 іноземних лідерів у США, – опитування

"Чистої популярності": Зеленський має найвищий рейтинг серед 25 іноземних лідерів у США, – опитування

Президент Володимир Зеленський очолив рейтинг популярності серед іноземних лідерів у США. Про це свідчать результати опитування американської компанії YouGov, проведеного з 22 по 26 січня 2026 року серед 2 274 громадян США.

Згідно з опитуванням, 14% респондентів висловили дуже позитивну думку про Зеленського, а ще 22% — радше позитивну. Водночас 20% опитаних оцінюють його дещо сприятливо, а 15% — дещо несприятливо. Ще 14% дуже несприятливо. 29% не можуть визначитися.

Загалом, показник "чистої популярності" (різниця між позитивними та негативними оцінками) для президента України склав 14%, що є найвищим серед 25 іноземних лідерів, включених у вибірку.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

опитуванняВолодимир Зеленськийрейтинг політиків
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Кривава ніч на Оболоні: дезертир підірвав гранату під час застілля, є загиблі
Столиця 13.02.2026 12:45:21
Кривава ніч на Оболоні: дезертир підірвав гранату під час застілля, є загиблі
Читати
Вибори в особливий період: ЦВК підрахувала реальну кількість виборців в Україні
Суспiльство 13.02.2026 12:18:48
Вибори в особливий період: ЦВК підрахувала реальну кількість виборців в Україні
Читати
В Україні готують тотальну заборону російських та російськомовних видань
Культура 13.02.2026 11:54:53
В Україні готують тотальну заборону російських та російськомовних видань
Читати

Популярнi статтi