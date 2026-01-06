Актора Міккі Рурка виселяють із дому через борги з оренди

Міккі Рурк опинився під загрозою виселення з орендованого будинку в Лос-Анджелесі через значну заборгованість з орендної плати. Щоб уникнути втрати житла, актор звернувся по фінансову допомогу до шанувальників через платформу GoFundMe, пише People.

Як повідомляє видання, 18 грудня Рурку вручили офіційне повідомлення з вимогою сплатити $59 100 простроченої орендної плати або звільнити будинок упродовж трьох днів. Скаргу до суду орендодавець Ерік Голді подав 29 грудня. У документах зазначається, що актор не виконав вимоги повідомлення. Оскільки Рурка не було вдома, повідомлення залишили на території помешкання та надіслали поштою.

Йдеться про будинок із трьома спальнями площею близько 149 квадратних метрів. Згідно з матеріалами справи, Рурк підписав договір оренди в березні 2025 року: спочатку щомісячна плата становила $5 200, однак згодом її підвищили до $7 000. Окрім суми боргу, орендодавець також вимагає компенсації витрат на адвокатів і наполягає на розірванні договору оренди.

Кампанію зі збору коштів під назвою Help Mickey Rourke Stay in His Home запустили 4 січня. Метою збору визначено $100 000. Станом на останнє оновлення було зібрано майже половину необхідної суми. Організаторкою фандрейзингу виступила Лія-Джоелл Джонс – подруга актора та членкиня його менеджерської команди.

В описі збору зазначається, що кампанію створено “з повного дозволу Міккі” для покриття невідкладних витрат, пов’язаних із житлом, і запобігання виселенню.

“Міккі Рурк нині стикається з дуже складною та нагальною ситуацією: він ризикує втратити свій дім”, – йдеться в тексті.

Також зазначається, що після періоду, коли Рурк відійшов від акторської кар’єри та зосередився на боксі, він зазнав серйозних фізичних і психологічних травм, а кіноіндустрія, яка раніше забезпечувала йому стабільність, фактично від нього відсторонилася.

“Мета – дати Міккі трохи стабільності та спокою в цей стресовий період, щоб він міг залишитися у своєму домі й мати можливість відновитися”, – зазначають організатори збору.

Коментуючи ситуацію, Джонс заявила: “Міккі зараз переживає дуже складний період, і надзвичайно зворушливо бачити, скільки людей хочуть його підтримати”.

Міккі Рурк здобув широку популярність у 1980-х роках, зокрема завдяки ролі у фільмі Френсіса Форда Копполи “Бійцівська рибка”. Однією з найвідоміших робіт актора залишається стрічка “Рестлер”, за яку він був номінований на премію “Оскар”.

Нещодавно Рурка залучили до незалежного трилера “Маскоти” режисерки Керрі Мондраґон. Водночас подальша доля проєкту залишається невизначеною: у листопаді 2025 року помер один із ключових акторів фільму Удо Кір, і нині невідомо, чи буде продовжено зйомки.