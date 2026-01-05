В Україні у вівторок, 6 січня, будуть діяти масштабні відключення електроенергії, які охоплять всі області. Про це повідомили у пресслужбі "Укренерго".

За цією інформацією, через нові обстріли РФ об'єктів енергетики надалі діятимуть графіки погодинних відключень та обмеження потужності для бізнесу/промисловості.

Дізнаватися точні графіки для своїх регіонів варто на офіційних сторінках обленерго.

"6 січня в усіх регіонах України будуть застосовуватися графіки погодинних відключень... Коли електроенергія з'являється за графіком, будь ласка, споживайте її дбайливо", — йдеться у повідомленні.

За даними Міненерго, у ніч на 5 січня Росія здійснила чергову атаку на об’єкти енергоінфраструктури у низці регіонів країни. Вранці були знеструмлені споживачі у Чернігівській, Харківській та Донецькій областях. Через ворожу атаку було повністю знеструмлено Славутич. Також росіяни завдали удару по одному з генеруючих об’єктів у Донецькій області.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають там, де дозволяє безпекова ситуація. Зокрема, під час виконання аварійно-відновлювальних робіт бригада АТ "Харківобленерго" потрапила під атаку ворожого дрона. Обійшлося без постраждалих.