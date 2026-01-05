﻿
Суспiльство

Новорічні свята разом із розвідниками: фонд «НАДІЯ», Валерій Дубіль та Артем Чаплигін передали підрозділам ГУР техніку та медичне обладнання

Команда Благодійного фонду молодіжної ініціативи «НАДІЯ» разом із Валерієм Дубілем, Вітою Присяжнюк та Артемом Чаплигіним провела новорічні свята поруч із розвідниками, які виконують бойові завдання на фронті. Під час гуманітарних місій бійцям було передано обладнання, необхідне для роботи на передовій і збереження життя воїнів. Повідомляє ForUА.

Зокрема, бійцю ГУР із позивним «Янкі» та його підрозділу передали системи радіоелектронної боротьби, Starlink, зарядні станції, генератори та тактичне спорядження. «Підрозділ Тимура» отримав комп’ютерну техніку, 3D-принтери, спеціалізоване обладнання для планування операцій, а також будівельні матеріали для облаштування позицій. Медичні підрозділи ГУР на передовій були забезпечені апаратами Easy Pulse для непрямого масажу серця та проведення реанімаційних заходів пораненим.

«День народження Кирила Буданова і його призначення керівником Офісу Президента збіглися з нашою активною роботою з підтримки підрозділів ГУР. Певен, що найкращий подарунок для нього — це збереження життя бійців і забезпечення їх усім необхідним. Над цим і працюємо, продовжуючи нашу місію — рятувати життя», — зазначив голова наглядової ради фонду «НАДІЯ», перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань здоровʼя нації Валерій Дубіль.

Упродовж минулого року команда Благодійного фонду молодіжної ініціативи  «НАДІЯ» системно підтримувала підрозділи ГУР на різних напрямках фронту, передаючи сотні одиниць техніки та обладнання: системи РЕБ, засоби живлення та зв’язку, мавіки, комп’ютерну техніку, медичні прилади й оснащення на десятки мільйонів гривень.

Постійну підтримку в реалізації благодійних ініціатив надають партнери фонду Ігор Корж та Олексій Юренко.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

ГУРВалерій ДубільБФ молодіжної ініціативи «НАДІЯ»
Популярнi статтi