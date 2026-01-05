Повернення Кулеби та нова роль Умєрова: в Офісі Президента готують гучні перестановки

Джерела в Офісі Президента повідомляють про чергові кадрові перестановки у вищому керівництві країни. Дмитро Кулеба офіційно повертається до роботи в команді України, про що заявив Володимир Зеленський. Глава держави підкреслив, що зараз критично важливо забезпечити гідне представлення українського погляду на події у світі.

Зміни очікують і на чинного міністра оборони Рустема Умєрова. За попередньою інформацією, його планують перевести на посаду радника або помічника президента з питань національної безпеки. Цей крок звільнить місце секретаря РНБО, яке наразі залишається ключовим у структурі управління.

Поки що залишається відкритим питання, чи обійме вакантну посаду секретаря РНБО саме Дмитро Кулеба. Відомо, що раніше це крісло пропонували Василю Малюку, проте він відмовився від пропозиції.

Нагадаймо, раніше Зеленський призначив Кислицю першим заступником голови ОП.