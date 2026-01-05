Трамп виставив Україні рахунок: за американську підтримку розрахуються титаном та ураном

Президент США Дональд Трамп заявив, що американська допомога Україні не є збитковою для Вашингтона, а навпаки — здатна принести прибуток. Під час спілкування з журналістами він підкреслив, що США планують повністю компенсувати свої витрати завдяки розробці українських родовищ корисних копалин.

На думку Трампа, поточна участь Сполучених Штатів у підтримці України фактично нічого не коштує американському бюджету. Він висловив критику на адресу попередньої адміністрації, зазначивши, що Джо Байден просто віддав 350 мільярдів доларів без належної стратегії повернення.

Основним інструментом компенсації витрат президент назвав угоди щодо видобутку та розвитку родовищ рідкоземельних металів. Трамп зауважив, що значна частина вкладених коштів уже повернулася до США, і в перспективі країна може отримати суму, яка перевищить усі витрати на допомогу Києву.

Заяви президента звучать на тлі переговорів між Україною та США щодо доступу до стратегічних покладів мінералів, таких як титан, уран та рідкоземельні елементи. Ці ресурси мають критичне значення для оборонної та технологічної промисловості США. За повідомленнями медіа, адміністрація Трампа розглядає такі економічні угоди як ключовий інструмент стратегічного впливу та посилення двосторонньої взаємодії.