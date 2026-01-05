﻿
Прорив кордону: рашисти перетворюють Грабовське на форпост

Російські окупанти продовжують укріплюватися у селі Грабовське на Сумщині, використовуючи дистанційне мінування та FPV-дрони для запобігання контратакам Збройних сил України, повідомив начальник Управління комунікацій угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.

За його словами, ворог намагається накопичувати сили у селі та перетворити його на невеликий форпост. "Росіяни туди влізли, проводять дистанційне мінування, щоб запобігти контратакам українців. Мені здається, що вони планували йти далі, наступати на Сумщину, але не вийшло. Тому вони створюють з Грабовського такий невеликий форпост. Хоча воно дійсно безпосередньо на кордоні", — зазначив Трегубов.

Він додав, що російські солдати намагалися "промацати" інші ділянки кордону в Сумській області, зокрема на півдні регіону, де близько двох тижнів тому окупанти зазнали значних втрат.

За оцінками Трегубова, у Грабовському досі перебуває до 100 російських солдатів, які переважно переховуються у будинках місцевого населення та застосовують FPV-дрони проти українських військ. Метою окупантів є перетворення тимчасово захопленого селища на форпост для подальшого контролю території та стримування українських контратак.

Як повідомляло раніше ForUa, окупанти просунулися в Донецькій та Запорізькій областях.

 

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

Сумщинаокупантипрорив кордонуГрабовське
