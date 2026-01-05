﻿
Столиця

На Водохреща для киян підготували безпечні ополонки - адреси

6 січня у столиці з 08:00 до 17:00 будуть відкриті спеціально підготовлені місця для занурення у воду з нагоди Водохреща. Мешканців закликали утриматися від купання у відкритих водоймах і масових зібрань. Для тих, хто все ж вирішить пірнути у крижану воду, організовані офіційні локації, облаштовані з урахуванням безпеки.

Офіційні місця для занурення:

Голосіївський район: пляж "Галерний"

Деснянський район: пляж "Троєщина"

Дніпровський район: пляжі "Дитячий", "Венеція", "Тельбін", "Веселка", "Райдуга"

Оболонський район: озера Вербне та Йорданське, пляж "Пуща-Водиця", зона відпочинку "Наталка", пляж на Оболонському острові

Дно водойм було перевірене та очищене водолазами КП "Плесо" від небезпечних предметів. Також облаштовані зручні підходи до води та кабінки для переодягання. Протягом дня здійснюватиметься постійний нагляд рятувальників, лайфгардів та медичних працівників

Як повідомляло раніше ForUa, сквери та вулиці Києва отримають нові назви.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Автор: Наталка Печерська

