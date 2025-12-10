Сквери та вулиці Києва отримають нові назви

У Києві можуть з’явитися нові вулиці та сквери, названі на честь українських та чеченських політиків, військових і науковців. Відповідні пропозиції підтримала Комісія з питань найменувань Київради, після чого вони пройдуть стадію публічного обговорення у застосунку «Київ Цифровий».

Серед можливих назв:

Вулиця Андрія Парубія — на честь загиблого у серпні 2025 року українського політика та нардепа, поблизу Маріїнського парку, де він працював останнє десятиліття.

Сквер Джохара Дудаєва — на Солом’янці, як знак вдячності добровольцям-чеченцям, які з 2014 року боронять Україну. Ініціатором став уряд Чеченської Республіки Ічкерія (у екзилі).

Сквер професорки Світлани Катоніної — на Оболоні, на проспекті Володимира Івасюка, 16, на честь видатної лікарки, яка започаткувала ключові напрями перинатальної медицини в Україні.

Сквер Героїв територіальної оборони України — на Лук’янівці/Шулявці, вшанування ролі ТрО у захисті Києва.

Сквер Героя України Олексія Севрука — на Подолі, просп. Європейського Союзу, 76, на честь фахового офіцера та побратима.

Сквер старшого лейтенанта Андрія Полякова — на Святошині, між вул. Мирослава Поповича та просп. Академіка Палладіна, на знак пам’яті про загиблого захисника, який активно долучався до облаштування району.

Крім того, на розгляд Комісії надійшло звернення ГО «Серце Назовні» родин загиблих захисників щодо увічнення пам’яті старшого солдата спецпідрозділу «АЗОВ» Владислава «Вектор» Литвиненка.

Всі пропозиції вже пройшли експертизу істориків, топонімістів, мовознавців і краєзнавців та отримали підтримку різних фракцій Київради.

