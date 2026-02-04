﻿
Війна

Річний бюджет Калуги за одну ніч: ГУР підрахувало вартість масованого удару РФ 3 лютого

Річний бюджет Калуги за одну ніч: ГУР підрахувало вартість масованого удару РФ 3 лютого

Масована атака російських військ у ніч на 3 лютого обійшлася бюджету РФ у 324,8 мільйона доларів. За даними Головного управління розвідки МО України, ця сума суттєво перевищує вартість попередніх масштабних обстрілів та демонструє готовність Кремля виснажувати власну економіку заради терору.

Масштаби марнотратства: порівняння з бюджетами регіонів

Сума у 324,8 мільйона доларів є колосальною навіть для російських масштабів. Аналітики наголошують, що ці кошти могли б забезпечити повноцінне функціонування цілих регіонів країни-агресора:

  • Калуга: Місто могло б прожити на ці гроші цілий рік.

  • Єврейська автономна область: Річний бюджет для понад 144 тисяч мешканців дорівнює вартості однієї ночі обстрілів.

  • Костромська область: Витрачена сума співставна з половиною річного бюджету всього регіону.

Для порівняння, вартість озброєння, застосованого 3 лютого, виявилася на 190 мільйонів доларів більшою, ніж витрати під час масованого удару 20 січня.

Ефективність атаки та робота української ППО

Попри величезні витрати, ефективність удару для Кремля виявилася вкрай низькою. Завдяки професійним діям Повітряних сил України, 79,2% випущеного озброєння не досягло цілей.

Українська система ППО знищила 450 повітряних цілей, перетворивши сотні мільйонів доларів російських платників податків на металобрухт. Таким чином, левова частка витрачених Кремлем коштів була використана фактично марно.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

війнаГУРатака рф
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Оборонне відомство України розширило перелік категорій, яким продовжують відстрочки автоматично
Суспiльство 03.02.2026 23:03:29
Оборонне відомство України розширило перелік категорій, яким продовжують відстрочки автоматично
Читати
«Салюти» для Рютте: як і чому росіяни множать на нуль готовність до миру
Аналітика 03.02.2026 23:03:06
«Салюти» для Рютте: як і чому росіяни множать на нуль готовність до миру
Читати
Правоохоронці затримала угруповання, яке вивозило військових із місць служби і переправляло за кордон
Надзвичайні події 03.02.2026 22:34:12
Правоохоронці затримала угруповання, яке вивозило військових із місць служби і переправляло за кордон
Читати

Популярнi статтi