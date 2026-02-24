﻿
Надзвичайні події

Внаслідок теракту в Миколаєві поранено сімох патрульних, двоє у важкому стані

Вчора ввечері, близько 18:10, у Миколаєві пролунав вибух на території непрацюючої автозаправної станції. Про інцидент повідомила пресслужба Національної поліції України.

Згідно з повідомленням, у момент вибуху на місці перебували співробітники Управління патрульної поліції, які прибули для перезмінки та залишили там службові автомобілі. Унаслідок події постраждали семеро поліціянтів. Двоє з них перебувають у важкому стані, лікарі борються за їхні життя.

Як знаємо, це не поодинокий випадок: позавчора теракт проти поліціянтів стався у Львові. У Нацполіції наголошують, що йдеться не про випадковість, а про прицільні дії проти правоохоронців.

Подію розцінюють як цілеспрямовану атаку на систему правопорядку з метою дестабілізації ситуації в країні.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

Миколаївтерактполіціянти
