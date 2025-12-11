﻿
Рейтинги

Названо топ напрямків зимового відпочинку 2025–2026 українців

Названо топ напрямків зимового відпочинку 2025–2026 українців

Все більше українців планують зимові відпустки без дітей, обираючи як гірськолижні курорти, так і екзотичні пляжі. Ось топ напрямків, які зараз у тренді, за даними «Мінфіну»:

Всередині України

  1. Буковель – класика зимового відпочинку. Ціни від 1 300 до 3 000 грн, підійде для тих, хто любить лижі та атмосферу гір.

  2. Львів – короткі зимові поїздки з атмосферою різдвяного міста.

  3. Київ, Ужгород, Івано-Франківськ – для швидкого зимового вікенду без зайвого стресу.

За кордоном

  1. Єгипет – лідер серед закордонних напрямків; найпопулярніші дати – новорічні свята.

  2. В’єтнам – все більше українців цікавляться «далекою екзотикою».

  3. Шрі-Ланка – ідеально для тих, хто хоче сонце, пляж та спокій.

  4. Мальдіви – відпочинок преміум-класу, популярний серед пар без дітей.

  5. Занзібар – новинка сезону для любителів тропічних пригод.

Бронювання і тренди

  • Відпочинок планують за 2–4 місяці.

  • Пік бронювань – на новорічні дати; перші тури в Єгипет на Новий рік замовляли ще у червні.

  • Тренд сезону: все більше українців готові витрачати на власний комфорт та обирають відпочинок «для дорослих».

 Автор: Галина Роюк

Теги:

відпочиноквідпусткаБукавель
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Ситуація на фронті: ворог намагається оточити Гуляйполе
Війна 11.12.2025 09:53:29
Ситуація на фронті: ворог намагається оточити Гуляйполе
Читати
США передали Європі таємний план щодо Росії
Головне 11.12.2025 09:31:40
США передали Європі таємний план щодо Росії
Читати
Данія визнала США потенційною загрозою національній безпеці
Свiт 11.12.2025 09:15:37
Данія визнала США потенційною загрозою національній безпеці
Читати

Популярнi статтi