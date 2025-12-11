Названо топ напрямків зимового відпочинку 2025–2026 українців

Все більше українців планують зимові відпустки без дітей, обираючи як гірськолижні курорти, так і екзотичні пляжі. Ось топ напрямків, які зараз у тренді, за даними «Мінфіну»:

Всередині України

Буковель – класика зимового відпочинку. Ціни від 1 300 до 3 000 грн, підійде для тих, хто любить лижі та атмосферу гір. Львів – короткі зимові поїздки з атмосферою різдвяного міста. Київ, Ужгород, Івано-Франківськ – для швидкого зимового вікенду без зайвого стресу.

За кордоном

Єгипет – лідер серед закордонних напрямків; найпопулярніші дати – новорічні свята. В’єтнам – все більше українців цікавляться «далекою екзотикою». Шрі-Ланка – ідеально для тих, хто хоче сонце, пляж та спокій. Мальдіви – відпочинок преміум-класу, популярний серед пар без дітей. Занзібар – новинка сезону для любителів тропічних пригод.

Бронювання і тренди