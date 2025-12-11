Названо топ напрямків зимового відпочинку 2025–2026 українців

Все більше українців планують зимові відпустки без дітей, обираючи як гірськолижні курорти, так і екзотичні пляжі. Ось топ напрямків, які зараз у тренді, за даними «Мінфіну»:
Всередині України
-
Буковель – класика зимового відпочинку. Ціни від 1 300 до 3 000 грн, підійде для тих, хто любить лижі та атмосферу гір.
-
Львів – короткі зимові поїздки з атмосферою різдвяного міста.
-
Київ, Ужгород, Івано-Франківськ – для швидкого зимового вікенду без зайвого стресу.
За кордоном
-
Єгипет – лідер серед закордонних напрямків; найпопулярніші дати – новорічні свята.
-
В’єтнам – все більше українців цікавляться «далекою екзотикою».
-
Шрі-Ланка – ідеально для тих, хто хоче сонце, пляж та спокій.
-
Мальдіви – відпочинок преміум-класу, популярний серед пар без дітей.
-
Занзібар – новинка сезону для любителів тропічних пригод.
Бронювання і тренди
-
Відпочинок планують за 2–4 місяці.
-
Пік бронювань – на новорічні дати; перші тури в Єгипет на Новий рік замовляли ще у червні.
-
Тренд сезону: все більше українців готові витрачати на власний комфорт та обирають відпочинок «для дорослих».