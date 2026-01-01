﻿
Війна

Ще два Patriot стали на захист українських міст та критичної інфраструктури

Як повідомляв раніше міністр оборони Денис Шмигаль, цього вдалось досягти завдяки нещодавнім домовленостям з урядом Німеччини.


Patriot – зенітний ракетний комплекс виробництва США. Це одна з найдосконаліших систем ППО у світі. Призначений для знищення літаків, крилатих та балістичних ракет. Patriot здатен збивати високошвидкісні та складні цілі, забезпечуючи багатошаровий захист для стратегічних об'єктів та великих міст.

Міноборони розповіло про основні переваги Patriot:

- Універсальність. Комплекс знищує різні аеродинамічні та балістичні цілі, включно з гіперзвуковими. Ракети Patriot уражають гіперзвукові ракети «Циркон» та «Кинджал», які розвивають швидкості до 11 000 та до 16 000 км/год відповідно. 

- Висока ефективність. Надточний радар Patriot використовує технології, які дозволяють одночасно виявляти та супроводжувати різні цілі. Ракети комплексу Patriot (особливо версія PAC-3 MSE) мають високу точність, уражають цілі прямим наведенням, що важливо для захисту від балістичних ракет. 

- Багатозадачність. Одна батарея Patriot одночасно виявляє до 100 цілей, супроводжує до 8 цілей. 

- Автоматичність. Можливість працювати в автоматичному режимі дозволяє Patriot миттєво реагувати на загрози, що важливо для перехоплення гіперзвукових ракет. 

- Дальність і висота. Patriot  уражає повітряні цілі на висоті до 24 км і відстані до 160 км, закривають великі території.

Нині комплекси ППО Patriot захищають українські міста і критичну інфраструктуру. Знижують втрати від ворожих ударів крилатими та балістичними ракетами по енергетиці та цивільних об'єктах.

Фото: Міноборони.

 Автор: Галина Роюк

