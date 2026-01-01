Зеленський у цифрах: Офіс президента підбив підсумки року

Упродовж 2025 року Президент України Володимир Зеленський здійснив 59 закордонних візитів до 25 країн та прийняв в Україні майже 100 глав іноземних держав і урядів. Про це повідомляє Офіс президента.

За даними ОП, протягом року глава держави:

- провів 20 міжнародних відеорозмов;

- здійснив понад 230 телефонних розмов з лідерами держав, урядів, міжнародних організацій і духовними лідерами;

- взяв участь у майже 150 заходах в Україні.

В Офісі президента наголошують, що одним із ключових напрямів дипломатичної роботи Зеленського у 2025 році стала спільна з американською командою розробка мирного плану з 20 пунктів, а також підготовка документів щодо гарантій безпеки та процвітання України.

Крім того, президент здійснив 25 робочих поїздок регіонами України, зокрема:

чотири — на Київщину;

по три — на Донеччину, Дніпровщину та Харківщину;

по дві — на Сумщину та Одещину;

також відвідав Закарпаття, Запоріжжя, Львівщину, Рівненщину, Херсонщину, Хмельниччину та Чернігівщину.

В ОП підкреслюють, що дипломатична робота не зупиняється навіть у святкові дні. «Попри різдвяні та новорічні свята дипломатична робота не припиняється. Володимир Зеленський перебуває в постійному контакті з партнерами, також без пауз працює переговорна команда України», — зазначають в Офісі президента. А вже на 3 січня запланована зустріч на рівні європейських радників із національної безпеки країн Коаліції охочих, а 6 січня — зустріч на рівні лідерів у Франції.

