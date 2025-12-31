Кремль стверджує, що ЗСУ атакували резиденцію Путіна через оголошення Києвом нових ударів, – Politico

У Москві посилено заявляють про те, що український безпілотник обрав ціллю саме резиденцію диктатора РФ Володимира Путіна, оскільки в Києві оголосили про нові удари по російській паливній інфраструктурі напередодні Нового року. Про це повідомляє видання "Politico".

У Кремлі наполягають на тому, що українські безпілотники намагалися завдати удару по резиденції Путіна на березі озера Валдай між Москвою та Санкт Петербургом ввечері 29 грудня.

Міністерство оборони РФ для нібито підтвердження опублікувало відеозапис, де видно збитий безпілотник, що лежить у снігу в лісовій місцевості вночі. У відомстві заявили, що кадри свідчать про відбиття спроби "завдати удару по БПЛА на території об'єкту, що охороняється". Однак там не надали жодних доказів для підтвердження того, що збиття було недалеко від резиденції Путіна.

Politico також не вдалось перевірити деталі відео.

Видання нагадує, що глава МЗС РФ Росії Сергій Лавров заявив, що передбачувана атака була пов'язана з більш ніж 90 безпілотниками великої дальності і попередив, що в результаті позиція Москви на мирних переговорах під керівництвом США посилиться.

Натомість Україна категорично відкинула це твердження, а президент Володимир Зеленський назвав його "ще однією брехнею з боку РФ" та звинуватив Москву у провокації, щоб зірвати дипломатичний імпульс.

При цьому жителі прилеглого міста Валдай повідомили російським незалежним ЗМІ Mozhem Obyasnit, що вони не чули жодних вибухів чи ознак нічної атаки.

Служба зовнішньої розвідки України попереджала, що Москва готує операцію з дезінформації, спрямовану на зрив прогресу у переговорах зі США. Американський президент Дональд Трамп, звинувачуючи Україну в нападі на резиденцію Путіна, також не надав жодних достовірних доказів. Він заявив, що незадоволений повідомленнями після розмови з Путіним, визнавши, що їхня правдивість ще не встановлена.

Західні чиновники також висловили скептицизм. Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Кайя Каллас звинуватила Москву у поширенні "необґрунтованих претензій", охарактеризувавши передбачуваний напад як "навмисне відволікання уваги", за допомогою якого "Москва прагне зірвати реальний прогрес на шляху до миру з боку України та її західних партнерів".

Офіційні особи США зробили обережну ноту, а посол Вашингтона в НАТО Метью Вітакер заявив, що незрозуміло, чи був взагалі предмет спору.

У той час, як Росія звернула увагу на передбачувану загрозу своєму диктатору, Україна підтвердила, що завдала дальнього удару вглиб російської території. Дрони, керовані Службою безпеки українського Центру спеціальних операцій "Альфа", уразили нафтобазу у місті Рибінськ, на північному заході Ярославської області Росії, за словами українських чиновників. Об'єкт є частиною Росрезерву, системи державних матеріальних запасів Росії, і призначений для зберігання великих обсягів палива.

Кадри, опубліковані контррозвідувальним органом України СБУ, показали велику пожежу, яка охопила депо після удару. Рибінськ є великим транзитним та логістичним вузлом, і відіграє ключову роль у зберіганні та розповсюдженні нафтопродуктів на північному заході Росії.