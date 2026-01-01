﻿
Погода 1 січня: морози, невеликий сніг та ожеледиця

У перший день нового року нас очікує справжня зимова погода, яку зумовить арктичне повітря, що продовжує надходити з півночі. На дорогах місцями утворюватиметься ожеледиця. Вітер переважно західний, на заході країни - південно-західний, 5-10 м/с, в Карпатах місцями пориви до 15-20 м/с. , повідомили синоптики.

Температура повітря 6-11градусів морозу. На півдні країни та в більшості західних областей - 1-6градусів морозу.

У Києві та області - хмарно із проясненнями. Без істотних опадів. По області на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура повітря у столиці 8-10 градусів морозу; на Київщині 6-11 градусів морозу.

Як повідомляло раніше ForUa, синоптики пророкують екстремальні морози.

 

 

 

 

