Мерая Кері встановила новий рекорд у чарті Billboard

Американська співачка Мерая Кері продовжила рекордну серію за кількістю тижнів на першому місці синглового чарту Billboard Hot 100. Її пісня “All I Want for Christmas Is You” вже 22-й тиждень очолює рейтинг, повідомляє Variety.

Кількома тижнями раніше композиція встановила новий рекорд за тривалістю перебування на вершині Hot 100, перевершивши попереднє досягнення, яке поділяли “Old Town Road” Lil Nas X за участі Біллі Рея Сайруса та A Bar Song (Tipsy) виконавця Shaboozey – по 19 тижнів на першій позиції.

Окрім цього, “All I Want for Christmas Is You” продовжила власний рекорд у чарті Streaming Songs, де перебуває на першому місці вже 26 тижнів, а також піднялася з п’ятої на третю сходинку рейтингу Digital Song Sales.

Різдвяні композиції нині домінують у чарті Hot 100: вони займають усі 24 верхні позиції. Одразу за піснею Кері розташувалися “Rockin’ Around the Christmas Tree” Бренди Лі, “Jingle Bell Rock” Боббі Хелмса, “Last Christmas” гурту Wham! та “Santa Tell Me” Аріани Гранде.