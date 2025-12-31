﻿
Надзвичайні події

Перед Новим роком двох українців звільнено з піратського полону

Перед Новим роком двох українців звільнено з піратського полону

Звільнені з полону дев’ять моряків, яких захопили пірати у водах Екваторіальної Гвінеї, двоє з них – громадяни України, повідомив у середу Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України.

"Гарна новина напередодні Нового 2026 року! Завдяки активним зусиллям судновласника та його представників, а також безпосередньому сприянню колег з посольства України в Республіці Сенегал, 25 грудня 2025 року були звільнені з полону дев’ять моряків, захоплених піратами. Серед них - двоє громадян України… Радіємо поверненню моряків з полону та дякуємо всім причетним за ефективну роботу!" - йдеться у повідомленні на сторінці Департаменту у Facebook.

У Консульській службі нагадали, що 3 грудня судно під прапором Португалії зазнало нападу піратів у територіальних водах Екваторіальної Гвінеї. Тоді пірати викрали дев'ять членів екіпажу, зокрема й двох наших співвітчизників.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

МЗСпіратиморські піратиЕкваторіальна Гвінея
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Путін наказав розширити буферну зону на північному сході України
Війна 31.12.2025 14:45:26
Путін наказав розширити буферну зону на північному сході України
Читати
Рейтинг причин: чому Україна не була достатньо готова до вторгнення на думку громадян
Рейтинги 31.12.2025 14:07:25
Рейтинг причин: чому Україна не була достатньо готова до вторгнення на думку громадян
Читати
Їж, пий, не хворій: інструкція з виживання для шлунка та печінки у новорічну ніч
Здоров'я 31.12.2025 13:45:47
Їж, пий, не хворій: інструкція з виживання для шлунка та печінки у новорічну ніч
Читати

Популярнi статтi