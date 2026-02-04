﻿
Свiт

Таяні повідомив про кібератаки РФ на італійське МЗС та інфраструктуру Олімпіади

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив про "успішне відбиття" кібератак зі боку Росії на інфраструктуру МЗС країни та олімпійські обʼєкти.

Заяву Антоніо Таяні передає італійське видання La Repubblica.

"Ми відбили серію кібератак на офіси Міністерства закордонних справ, починаючи з Вашингтона, а також на деякі об’єкти зимових Олімпійських ігор, включно з готелями в Кортіні", — заявив Антоніо Таяні.

Також проросійське хакерське угруповання NoName 057(16) взяло на себе відповідальність за кібератаку на готель у Кортіні. Атака полягала у створенні великої кількості запитів на сайт, внаслідок чого сайт блокується — DDoS-атака.

Раніше стало відомо, що у грудні 2025 року Росія здійснила кібератаку на енергетичну інфраструктуру Польщі через що країна опинилася "дуже близько до блекауту".

 Автор: Богдан Моримух

МЗС Олімпіада Італія кібератака Антоніо Таяні Олімпіада-2026
Популярнi статтi