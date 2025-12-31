500 найбагатших людей світу за 2025 рік заробили рекордні 2,2 трлн доларів, – Bloomberg

500 найбагатших людей світу цього року збільшили свій сукупний статок на рекордні 2,2 трильйона доларів. Тепер їхній сукупний чистий капітал становить 11,9 трильйона доларів. Про це повідомляє Bloomberg.

Зростання їхніх капіталів значно прискорила перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США наприкінці 2024 року та лише ненадовго зірвалося побоюваннями щодо тарифів у квітні.

Близько чверті всіх приростів, зафіксованих Bloomberg, припали лише на вісім осіб. Серед них голова правління Oracle Corp. Ларрі Еллісон, головний виконавчий директор Tesla Inc. Ілон Маск, співзасновник Alphabet Inc. Ларрі Пейдж та засновник Amazon.com Inc. Джефф Безос. Однак примітно, що цей внесок був меншим, ніж минулого року, коли на тих самих вісім мільярдерів припадало 43% від загального приросту.

Лідери за прибутками у 2025 році:

Ларрі Еллісон:

Чистий капітал: 249,8 мільярда доларів

Річний прибуток: 57,7 мільярда доларів

Ілон Маск:

Чистий капітал: 622,7 мільярда доларів

Річний прибуток: 190,3 мільярда доларів

Джина Райнхарт:

Чистий капітал: 37,7 мільярда доларів

Річний прибуток: 12,6 мільярда доларів

Дональд Трамп та родина:

Чистий капітал: 6,8 мільярда доларів

Річний прибуток: 282 мільйони доларів

Лідери за втратами у 2025 році:

Мануель Вільяр:

Чистий капітал: 10 мільярдів доларів

Річні збитки: 12,6 мільярда доларів

Боб Пендер та Майк Сейбл:

Статки: 7 мільярдів доларів кожного

Річні збитки: 17,7 мільярда доларів кожен

Майкл Сейлор:

Чистий капітал: 3,8 мільярда доларів

Річні збитки: 2,6 мільярда доларів

Ван Сін:

Чистий капітал: 7,9 мільярда доларів

Річні збитки: 3,5 мільярда доларів

Раніше ForUA повідомляв, що Ілон Маск став першою людиною в історії, чиї статки перевищили пів трильйона доларів.