Маск більше не перший: новий рейтинг найбагатших людей світу

У середу співзасновник Oracle Ларрі Еллісон ненадовго обійшов Ілона Маска та став найбагатшою людиною світу. Причиною став історичний стрибок акцій Oracle, який збільшив його статки одразу на 101 млрд доларів — найбільше одноденне зростання в історії.

За даними Bloomberg Billionaires Index, загальні активи Еллісона зросли до 383,2 млрд доларів, що дозволило йому на кілька годин випередити Маска, перш ніж той повернув собі лідерство з відривом у 1 млрд.

Тим часом акції Tesla цього року впали на 14%, тоді як Oracle показала рекордне зростання на 36% за день — найбільше з 1992 року.

Топ-3 найбагатших людей світу зараз:

1️⃣ Ларрі Еллісон (Oracle) — 383,2 млрд доларів

2️⃣ Ілон Маск (Tesla, SpaceX, X) — 382,2 млрд доларів

3️⃣ Бернар Арно (LVMH) — 201,3 млрд доларів

