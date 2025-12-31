﻿
Українські діти зможуть писати листи Санта Клаусу рідною мовою

Українську мову буде включено до переліку мов, якими ведеться листування з Санта Клаусом. Про це повідомила уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська з посиланням на Міністерство закордонних справ України.

За інформацією МЗС, посольство України у Фінляндії отримало відповідь від керівниці Поштового відділення Санта Клауса Каті Тервонен, у якій зазначається, що Офіс і Пошта Санта Клауса повністю підтримують ініціативу надсилання та отримання листів українською мовою.

У відомстві також поінформували, що поштове відділення розпочинає необхідні організаційні заходи, аби в найкоротші терміни додати українську до переліку мов офіційного листування. Зазначається, що Санта Клаус і його поштові ельфи радо отримуватимуть листи від українських дітей, які зможуть писати їх рідною мовою.

Олена Івановська наголосила, що така ініціатива є проявом солідарності з Україною та важливим жестом підтримки для українських дітей. Офіс і Поштове відділення Санта Клауса розташовані в селі Рованіємі в провінції Лапландія у Фінляндії.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

моваСанта КлаусОлена Івановська
