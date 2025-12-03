﻿
Суспiльство

Російська мова більше не перебуває під охороною Європейської хартії

3 грудня Верховна Рада ухвалила закон, який позбавляє російську мову захисту Європейської хартії регіональних або міноритарних мов в Україні. Законопроєкт №14120 отримав 264 голоси "за".

За словами Міністерства культури, ухвалений закон виправляє некоректний переклад терміну regional or minority languages, який раніше через російську адаптацію спотворював зміст хартії. Тепер акцент зроблено на мовах, якими говорить численна меншість населення, а не "мовах національних меншин".

Народний депутат Володимир В’ятрович зазначив, що новий закон вилучає з ратифікаційного закону російську та неіснуючу молдавську мови, водночас зберігаючи дію хартії для всіх інших мов. Крім того, захист поширено на урумську, румейську, ромську, чеську, кримчацьку, караїмську мови та їдиш — тепер оновлений список охоплює 18 мов.

Ініціаторкою законопроєкту стала прем’єр-міністерка Юлія Свириденко. Нагадаємо, у липні уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська виступила за скасування особливого статусу російської мови в Україні.

Рішення про позбавлення російської мови захисту набуває символічного значення на тлі боротьби за українську мову в умовах геноцидних практик, які застосовує під час війни рашистське керівництво РФ.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ВРмовадепутатиЄвропейська хартія
