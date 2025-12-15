Мовна омбудсменка підтримала санкції проти російської музики на стримінгах

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська (на фото) заявила, що обмеження доступу до російської музики на стримінгових платформах через рішення Ради національної безпеки і оборони є необхідним кроком для захисту культурного та інформаційного простору України.

За її словами, російський музичний продукт, як і кіно чи серіали, є складовою гібридної війни та інструментом так званої м’якої сили, який працює проти національної безпеки держави. Саме тому санкційний механізм РНБО, наголосила Івановська, є правовим і цивілізованим способом взаємодії з міжнародними стримінговими сервісами та відповідає як українському законодавству, так і міжнародним зобов’язанням України.

Мовна омбудсменка підкреслила, що держава має реагувати на суспільний запит і діяти проактивно для захисту власного культурного простору. Водночас вона зауважила, що поряд з обмежувальними заходами необхідно системно підтримувати українськомовний музичний продукт, створюючи умови для його розвитку та просування.

Як відомо, 19 лютого петиція на сайті Кабінету міністрів із вимогою заблокувати пісні російською мовою на стримінгових платформах в Україні зібрала необхідну для розгляду кількість підписів. У відповідь прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що ані міжнародне право, ані українське законодавство, ані правила роботи іноземних платформ не передбачають заборони музичного продукту за мовною ознакою.

Водночас у парламенті та музичній індустрії неодноразово наголошували на потребі витіснення російської музики зі стримінгів. Зокрема, голова підкомітету з питань музичної індустрії комітету Верховної Ради з гуманітарної та інформаційної політики Олександр Санченко заявляв про необхідність реалізації відповідних проєктів, а Всеукраїнська асоціація музичних подій ініціювала розширення списку підсанкційних осіб у сфері культури.

У червні громадська організація «Українська агенція з авторських та суміжних прав» разом з українськими митцями закликала владу розпочати прямий діалог зі стримінговими платформами щодо блокування російських пісень на території України. У грудні Санченко повідомив про підготовку механізму блокування російських виконавців через рішення РНБО та звернення до платформ. За його словами, наразі готується рішення щодо перших 120 російських артистів.