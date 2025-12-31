﻿
Суспiльство

Військові музиканти виконали нову версію «Щедрика» на вокзалі Києва

Військовослужбовці Культурних сил презентували нову інтерпретацію «Щедрика», виконавши всесвітньо відому мелодію на саксофоні та електробандурі на залізничному вокзалі Києва.

У перформансі взяли участь старший сержант Іван Ткаленко — ветеран російсько-української війни та бандурист, а також солдат Андрій Мартиненко (Andrii Barmalii) — саксофоніст і композитор, чия творчість поєднує елементи джанглу, джазу, року та хіп-хопу.

Напередодні Різдва «Щедрик» також прозвучав у київському метро, де його разом із митцями проєкту Open Opera Ukraine та Національного будинку музики виконали працівники посольств Німеччини, Великої Британії та Франції.

Українська колядка лунала й за кордоном: у парламенті Австрії у Відні твір Миколи Леонтовича виконав хор «Гомін» Львівського органного залу.

До світових інтерпретацій «Щедрика» долучилися також нідерландський диригент і скрипаль Андре Ріє та співачка українського походження Анна Рекер, які виконали колядку разом.

 Автор: Богдан Моримух

