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Оркестр Национальной полиции поздравил украинцев с рождественскими и новогодними праздниками, исполнив Щедрик, сообщил глава МВД Арсен Аваков. Эту же песню ранее исполнили сотрудники посольства Германии.

«Полицейский щедрик. С праздником!», - написал Аваков в Twitter.

Также, украинские военные музыканты Центра военно-музыкального искусства Воздушных Сил ВС Украины спели «Щедрик» и записали песню на видео.

Напомним, накануне Зеленские посетили праздничный городок на Банковой.
ForUm

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