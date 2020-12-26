Оркестр Национальной полиции поздравил украинцев с рождественскими и новогодними праздниками, исполнив Щедрик, сообщил глава МВД Арсен Аваков. Эту же песню ранее исполнили сотрудники посольства Германии.
«Полицейский щедрик. С праздником!», - написал Аваков в Twitter.
Также, украинские военные музыканты Центра военно-музыкального искусства Воздушных Сил ВС Украины спели «Щедрик» и записали песню на видео.
Напомним, накануне Зеленские посетили праздничный городок на Банковой.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время