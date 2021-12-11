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В Украине планируют запустить масштабную культурно-художественную кампанию "Щедрик", сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел (МИД).

"МИД Украины вместе с партнерами запускает масштабную кампанию "Щедрик: магия Рождества". Она, как и украинский Щедрик, начнется в Киеве, чтобы в следующем году начать путешествие по миру. Уже запланирована реализация кампании в США в 2022 году", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в 2021 году в Киеве состоятся 18 декабря в 18:00 концерт на Михайловской площади, во время которого прозвучит мелодия "Щедрика", а также другие рождественские колядки и песни в исполнении известных украинских певцов, известных хоров и оркестров.

Кроме того, 18 (20:00-23:00), 19 (17:00-23:00) и 24-25 декабря (17:00-23:00) пройдет видеомапинг с историей Щедрика. В яркой 2D и 3D анимации на здании Дипломатической академии Украины (Михайловская площадь) будут представлены четыре исторических этапа Щедрика: языческий период и украинский контекст песни, европейский, американский период и современность.

А также 12-16 января (12:00-19:00) - мультимедийная инсталляция в Довженко-Центре (ул. Васильковская, 1, г. Голосеевская). Языком современного искусства через использование звука, проекций, анимаций, кинетических объектов, зрителям будет показана история музыкальной композиции "Щедрик", точки ее пересечения с историей Украины и мировой культурой.

Согласно сообщению пресс-службы МИД, 105 лет назад в Киеве впервые прозвучал "Щедрик", ставший символом рождественских праздников по всему миру и инструментом украинской дипломатии тех времен и звучал в лучших концертных залах Чехословакии, Австрии, Швейцарии, Франции, Бельгии, Нидерландов, Великобритании, Германии, Польше, Испании.

Кроме того, в 2022 году исполняется 100 лет с момента, когда "Щедрик" успешно исполнили на сцене Карнеги Гол в Нью-Йорке. После этого мировое турне мелодии продолжилось в Мексике, Бразилии, Аргентине, Уругвае, Кубе и Канаде.

Вход на все мероприятия свободный с соблюдением действующих карантинных требований.
ForUm

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