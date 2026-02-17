Китай та світ зустрічають Рік Вогняного Коня

Цьогоріч Китай та багато країн Південно-Східної Азії зустрічають Новий рік за місячним календарем, який офіційно настає 17 лютого 2026 року. Згідно зі східним зодіаком, цей період пройде під патронатом Червоного Вогняного Коня – символу, що уособлює швидкість, пристрасть, свободу та нестримний рух вперед. Експерти зі східної культури зазначають, що стихія вогню лише підсилює природну енергійність Коня, тому рік обіцяє бути насиченим на яскраві події та рішучі зміни. Про це пишуть видання China Highlights\Chinese New Year 2026\Travel China Guide.

Традиції святкування Свята весни у Китаї

Традиції святкування, відомого як Чуньцзе (Свято весни), залишаються незмінними впродовж тисячоліть, поєднуючи в собі глибоку шану до предків та надію на майбутній добробут.

Одним із найважливіших елементів є “вечеря возз’єднання”, коли всі члени родини, попри будь-які відстані, збираються за одним столом, щоб розділити святкові страви. Обов’язковими атрибутами трапези є риба, що символізує достаток, та пельмені “цзяоцзи”, форма яких нагадує стародавні золоті злитки.

Вулиці китайських міст традиційно прикрашають тисячами червоних ліхтарів та парними написами на дверях, адже вважається, що червоний колір відлякує злих духів і притягує удачу. Важливою частиною свята є запуск феєрверків та гучні танці драконів і левів, які мають пробудити природу після зимового сну.

“Ми бачимо, як стародавні ритуали гармонійно вплітаються в сучасне технологічне життя Китаю. Для багатьох це не просто зміна дати в календарі, а можливість відновити зв’язок із корінням і наповнити дім позитивною енергією на весь наступний рік”, – зауважують дослідники східних традицій.

Для дітей та молоді найочікуванішим моментом залишається отримання “хунбао” – червоних конвертів із грошима, які дарують старші родичі як побажання успіху та фінансової стабільності. Святкування триватиме п’ятнадцять днів і завершиться яскравим Фестивалем ліхтарів, який знаменує остаточний прихід весни та початок нового сільськогосподарського циклу.

Кулінарні традиції: “вечеря возз’єднання” та класичні святкові страви

Кульмінацією святкування є “вечеря возз’єднання”, де кожна страва несе в собі глибоке символічне значення, спрямоване на залучення удачі в новому році. Центральне місце на столі в північних регіонах Китаю займають пельмені “цзяоцзи». Їхня форма нагадує золоті злитки, що використовувалися у давнину, тому вважається, що чим більше пельменів людина з’їсть під час свята, тим більше багатства вона зможе залучити у своє життя.

Не менш важливою є ціла риба, яку зазвичай подають останньою. Китайське слово “риба” співзвучне зі словом “надлишок”, тож ця страва символізує стабільний достаток і процвітання, які мають залишитися у родини з минулого року. Кулінарні експерти підкреслюють, що рибу важливо готувати саме цілою – з головою та хвостом, що означає гарний початок і завершення будь-яких справ.

Серед інших знакових страв виділяють:

Локшина довголіття: її довжина символізує довге та щасливе життя. Традиція забороняє розрізати локшину під час приготування або споживання, оскільки це може “вкоротити” долю.

Рисові пироги “няньгао”: солодкі десерти з клейкого рису, назва яких звучить як “щороку вище”, що обіцяє кар’єрне зростання, успіхи в навчанні або підвищення доходів.

Мандарини та апельсини: через свій золотавий колір та круглу форму вони є символами повноти життя та фінансового успіху. Їх часто дарують парами, оскільки це подвоює побажання удачі.

У південних регіонах популярністю користуються “тан’юань” – солодкі кульки з рисового борошна, які своєю формою втілюють родинну єдність та згуртованість.