Глава держави та перша леді наголосили, що Україна й надалі працюватиме над досягненням миру

Президент України Володимир Зеленський та перша леді країни Олена Зеленська привітали українців з прийдешнім Новим роком.

Голова нашої держави та перша леді у Telegram наголосили, що ще один рік минає, виборений відданістю й стійкістю, принциповістю та щоденною працею українців.

– Цей рік став можливим завдяки нашим захисникам – тим, хто відстояв його не лише для України, а й для всіх, хто цінує свободу та гідність. Далі разом йдемо з тим, що нас тримає: досвідом і пам’яттю, рідним словом, надією та вірою. Беремо із собою здатність до спільнодії і людяність – те, що попри все, – йдеться у повідомленні.

Президент та перша леді наголосили, що віримо у мир, боремось за нього і працюємо заради цього.

