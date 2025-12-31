П’ята в історії: Бейонсе увійшла до елітного списку музикантів-мільярдів

Американська співачка Бейонсе офіційно отримала статус мільярдерки. За даними Forbes, артистка стала п’ятою представницею музичної індустрії у світі, кому вдалося досягти такої фінансової позначки. Окрім неї, до цього списку входять Тейлор Свіфт, Ріанна, Брюс Спрінгстін та чоловік співачки Jay-Z, статки якого оцінюють у 2,5 млрд доларів.

Шлях до успіху та ключові джерела доходу

Головним чинником зростання капіталу став масштабний Renaissance World Tour 2023 року. Гастролі принесли майже 600 млн доларів, що підтвердило статус Бейонсе як однієї з найуспішніших попзірок сучасності. Додатковий прибуток забезпечив концертний фільм, випущений у мережі AMC: завдяки вдало оформленій угоді виконавиця отримала близько 44 млн доларів від касових зборів.

Фінансові досягнення 2025 року

Поточний рік став не менш продуктивним для капіталу зірки. Новий тур на підтримку альбому Cowboy Carter вже приніс понад 400 млн доларів від продажу квитків, а реалізація фірмового мерчу додала до бюджету ще 50 млн доларів.

Окремим вагомим внеском стало виступ у перерві різдвяної гри НФЛ. Спеціальне шоу, яке транслював Netflix, оцінили у 50 млн доларів. Також значні кошти — близько 10 млн доларів — співачка отримала від рекламної колаборації з брендом Levi’s.