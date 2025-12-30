Бейонсе тепер мільярдерка, – Forbes

Американська співачка Бейонсе стала п’ятим музикантом у списку Forbes, чий дохід подолав позначку мільярд доларів, повідомляє Forbes.

Видання зазначає, що Бейонсе змогла набути нового статусу завдяки випущеному в 2024 році альбому з композиціями в стилі кантрі "Cowboy Carter" ("Ковбой Картер" - ред.).

"Найкасовіший концертний тур" на підтримку "Ковбоя" закріпив 10-значний статок співачки, пише Forbes.

Загалом цьогоріч 32 шоу в Америці та Європі туру "Cowboy Carter" принесли співачці понад 400 млн доларів від продажу квитків, а ще 50 млн доларів від продажу товарів на концертах.

Усього до списку мільярдерів, який складає Forbes, входять 22 артисти, з них п’ятеро музикантів.

Ставши п’ятою, Бейонсе приєдналася до колег по музичному цеху: свого чоловіка репера та продюсера Jay-Z, рок-музиканта Брюса Спрінгстіна, співачки Ріанни та американської авторки-виконавиці пісень Тейлор Свіфт.

Бейонсе вважається однією з найпопулярніших і найвпливовіших виконавиць у США впродовж двох останніх десятиліть.

Відомо, що вона вигравала престижну премію "Греммі" 32 рази, що більше за будь-якого іншого виконавця чи виконавиці.

